Maduro anuncia que o Natal na Venezuela será em outubro: “en homenaje al pueblo”

Em meio a crise democrática, essa medida foi interpretada por muitos como uma cortina de fumaça para desviar a atenção da pressão internacional contra os resultados das eleições

Jordana Viana - 03 de setembro de 2024

Nicolás Maduro. (Foto: Reprodução).

Em uma apresentação no canal oficialista Globo Visión, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou segunda-feira (02) a antecipação do Natal para 1º de outubro no país.

Em meio a uma crise democrática, essa medida foi interpretada por muitos como uma cortina de fumaça para desviar a atenção da pressão internacional contra os resultados das eleições presidenciais de 28 de julho, nas quais Maduro foi declarado vencedor pelo Conselho Nacional Eleitoral para seu terceiro mandato de seis anos.

“É setembro e já cheira a Natal. Por isso, em homenagem ao povo combativo e como forma de agradecimento, vou decretar que o Natal será antecipado para 1º de outubro. Chegou o Natal com paz, felicidade e segurança”, afirmou Maduro, enquanto era aplaudido. “O Natal começa em 1º de outubro.”

A antecipação do Natal na Venezuela não é uma novidade. Em 2020, Maduro já havia antecipado a celebração para 15 de outubro, como uma tentativa de desviar a atenção pública dos problemas enfrentados pelo país durante a pandemia. Em 2021, ele novamente antecipou as comemorações para 04 de outubro, publicando um vídeo no X (antigo Twitter) mostrando a decoração natalina no Palácio de Miraflores, incluindo árvores de Natal e enfeites.