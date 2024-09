Shakira diz que todo o dinheiro que ganhou na Espanha foi retido na Agência Tributária

Em 2023, ela fez um acordo e se declarou culpada de fraude fiscal

Folhapress - 04 de setembro de 2024

RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL, 30-09-2011 – Show de Shakira do palco Mundo no Rock in Rio 2011, no Rio de Janeiro. (Foto: Danilo Verpa/Folhapress)

LEONARDO VOLPATO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Após ser investigada por suspeita de fraude fiscal em impostos na Espanha, a cantora colombiana Shakira, 47, revela em carta aberta publicada pelo El País que todo o patrimônio dela conquistado durante o tempo em que ficou na Espanha ficou retido pela Agência Tributária.

“Tudo o que ganhei nesses anos foi retido pelo estado espanhol. O estado reteve uma quantia superior ao total das minhas receitas nesses anos. Pode parecer incompreensível, mas para mim a década na Espanha foi financeiramente perdida”, disse.

Em 2023, ela fez um acordo e se declarou culpada de fraude fiscal para poder pagar uma multa milionária em troca de evitar um julgamento por sonegação que girava em torno dos 14,5 milhões de euros.

Segundo ela, a Agência Tributária espanhola, que comparou à Inquisição, é “uma instituição estatal que parecia mais interessada em me queimar publicamente na fogueira do que em ouvir minhas razões”.

No relato, Shakira também diz que foi vítima de machismo, pois caso fosse um homem americano que se apaixonasse por uma espanhola e a visitasse regularmente, “custa acreditar que a Agência Tributária teria considerado que ele tinha a intenção de se estabelecer” no país.

A artista sempre negou que tenha morado na Espanha mais dias do que o estipulado em lei antes de 2015. A relação dela com o ex-jogador Gerard Piqué começou em 2011, época em que jogava no Barcelona. Ambos se separaram em 2022.

“Tomei as decisões que tomei para proteger meus filhos, para estar ao lado deles e seguir com minha vida”, pontuou.