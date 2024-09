TSE libera consulta de local de votação via site e aplicativo

Portal 6 trouxe passo a passo simples para que eleitores possam checar informações

Paulo Roberto Belém - 05 de setembro de 2024

(Foto: Fábio Pozzebom / Agência Brasil)

Eleitores que realizaram o processo de mudança de local de votação e aqueles que simplesmente queiram confirmar onde votar nas eleições de outubro já podem acessar a página do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e consultar essa informação.

Basta acessar a página do TSE, clicar no menu “Serviços Eleitorais”, na barra superior da página, e depois acessar o Título e o local de votação. Depois, é só pesquisar pelo nome, título de eleitor ou CPF.

A página traz o número da inscrição eleitoral, a zona eleitoral e o local de votação, com endereço completo.

Outra forma de checar a informação é através do aplicativo e-Título. Os dados do local de votação aparecem na tela inicial, abaixo do nome do eleitor. O app pode ser baixado nos aparelhos com sistemas iOS e Android.

Eleições

O primeiro turno das eleições está marcado para ser realizado no dia 06 de outubro, em todo o território nacional, das 08h às 17h. Eleitores poderão escolher entre prefeitos e vereadores.

Já o segundo turno do processo acontece em 27 de outubro, cumprindo os mesmos horários. A segunda etapa de votação é válida para cidades que têm mais de 200 mil eleitores e que não tenham decidido a eleição de prefeito em primeiro turno.