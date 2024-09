6 profissões que não exigem faculdade, pagam muito bem e têm vagas sobrando

Mesmo sem ter um diploma você pode ingressar no mercado de trabalho com um bom salário no final do mês

Pedro Ribeiro - 06 de setembro de 2024

Carteira de Trabalho (Foto: Marcello Casal JR / Agência Brasil)

Tem gente que até acha que não, mas existem sim profissões que podem ganhar muito e não é necessário fazer faculdade.

Claro que um diploma é capaz de abrir portas e alavancar a carreira profissional, no entanto, ele não é a única forma de fazer uma boa grana ao final do mês.

6 profissões que não exigem faculdade, pagam muito bem e têm vagas sobrando

1. Tatuador

Para começar a nossa lista, uma profissão que vem crescendo nos últimos anos, a de tatuador.

Com a popularização, o ganho mensal também aumentou.

Antigamente, tatuagens não eram tão bem vistas na sociedade, mas hoje o cenário é bem diferente. Muitas vezes os tatuadores são vistos como verdadeiros artistas.

2. Criador de conteúdo digital

Também conhecido como influencers, independente do nicho, os criadores de conteúdos conseguem ganhar um bom dinheiro no final do mês.

Por conta de patrocínios e engajamento das contas, a remuneração pode até mesmo ultrapassar os R$ 5 mil.

2. Fotógrafo

Dando sequência a lista de profissões, temos os fotógrafos.

Esse profissional acaba recebendo bastante, principalmente na área de eventos como casamentos, aniversários e festas em geral.

Em contrapartida, os equipamentos são muito caros e exigem extremo cuidado por se tratarem de itens frágeis.

4. Piloto de avião comercial

Outro cargo é o de piloto de avião comercial.

Dependendo do profissional, é possível ganhar até R$ 10 mil em grandes empresas, além dos excelentes benefícios (até mesmo para os familiares).

Os pilotos passam por um treinamento longo, com muitas horas de voos e uma certificação especial para operar aeronaves comerciais.

5. Corretor de imóveis

Nos últimos anos, o setor de habitações e construção civil cresceu absurdamente.

Como consequência, a profissão de corretor de imóveis voltou a ficar em alta, ainda mais se for voltada para o mercado de luxo.

Dessa forma, esse profissional é quem faz a intermediação de compra, venda e aluguel de imóveis.

Por isso, corretores se tornaram uma das profissões que mais pagam bem, chegando a média de R$ 5.500 mensais.

6. Chef de cozinha

Por fim, mas não menos importante, temos os profissionais culinários.

Restaurantes da alta gastronomia costumam pagar muito bem.

A média salarial desse cargo é de R$ 4 mil mensais e não precisa fazer faculdade. No entanto, claro que quanto mais qualificações você tiver, mais você será requisitado.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real na rede social!