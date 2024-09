Caixa de supermercado é presa após “deixar” comparsa levar picanha e chocolate sem pagar

Dupla de crime também foi identificada e autuada por furto qualificado

Thiago Alonso - 06 de setembro de 2024

Suspeita não passava produtos no caixa corretamente. (Foto: Reprodução)

Duas mulheres foram presas na manhã desta sexta-feira (06), após agirem em conjunto para furtar produtos de um supermercado, no bairro Jardim Gonçalves, em Anápolis.

As suspeitas foram detidas após o proprietário do estabelecimento, de 34 anos, desconfiar dos prejuízos e da movimentação “estranha” da dupla.

Uma das envolvidas, de 24 anos, trabalhava como caixa no local e sempre gerou dúvidas no patrão ao atender, de forma recorrente, a outra mulher, de 31 anos.

Percebendo as despesas e as atitudes questionáveis de ambas, o patrão começou a fazer relatórios de vendas e a verificar as câmeras de segurança.

Assim, ele identificou produtos não contabilizados por meio dos cupons fiscais, sendo que em uma das compras, na qual a comparsa encheu o carrinho com pacotes de picanha, refrigerantes e chocolates, apenas quatro produtos foram registrados.

Ao confrontá-las em flagrante, o proprietário do supermercado acionou a Polícia Militar (PM), que posteriormente encaminhou as suspeitas para uma delegacia da Polícia Civil (PC).

Lá, ambas foram autuadas pelo crime de furto qualificado e presas em flagrante. O caso foi encaminhado às autoridades competentes para os devidos trâmites legais.