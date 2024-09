Jovem revela maldição que a faz não conseguir arrumar namorado de jeito nenhum

Tiktoker revelou que basta apenas um homem se aproximar dela que ele acaba ficando murcho, "muito tímido ou parece nervoso"

Magno Oliver - 06 de setembro de 2024

(Foto: Captura de Tela/YouTube/ Canal Jessika Make)

O jogo do amor e da conquista é um campo de muita habilidade e estratégia para se conseguir uma pessoa que queira verdadeiramente ficar com você.

Assim, existem pessoas que a autoestima é lá em cima para isso, enquanto que outras não conseguem achar uma companhia amorosa por diversos fatores.

Dessa forma, a última situação foi o caso que aconteceu com uma criadora de conteúdo que bombou nas redes com um desabafo inusitado sobre sua vida amorosa. Já te adianto, o caso gerou polêmica.

Em seu perfil no TikTok, a jovem Michelle Peint (@michellepeint) publicou um desabafo em vídeo que fez muitos internautas entrarem em pé de guerra nos comentários.

Na gravação, ela conta que não consegue arranjar namorado porque é uma pessoa muito bonita e isso acaba intimidando ou afastando os homens por medo ou insegurança.

Com mais de 450 mil seguidores no TikTok, Michelle contou que, uma vez, cansada de não entender porque os caras não puxavam assunto com ela, questionou um jovem sobre isso. Na resposta, ele conta que não ousaria nem tentar porque ela estava fora de seu patamar de companheira amorosa.

“Ele me respondeu: ‘Olha para mim e olha para você. Você é super inatingível’, e eu ‘o quê’. Também me dizem: ‘Você deve ter esse Instagram bombando, com muitas pessoas, muitos homens, mulheres. Você deve ter um encontro todos os dias’. Literalmente, a pessoa com quem mais converso é minha mãe”, acrescentou a jovem, conforme relatado pelo portal Milenio.

Outro fator que ela pontuou é sobre o quanto os homens se sentem acoados diante dela, geralmente muito tímidos ou bem nervosos.

Apesar da reação dos possíveis pretendentes quando estão por perto, Michelle revelou que não escuta com frequência elogios sobre sua beleza.

Confira o vídeo completo da história:

