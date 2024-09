Caiado e Mendanha são os líderes políticos mais bem avaliados em Aparecida, mostra Atlas Intel/Portal 6

Três candidatos à cadeira do Executivo Municipal e o presidente Lula também marcaram presença na pesquisa

Caio Henrique - 07 de setembro de 2024

Ronaldo Caiado e Gustavo Mendanha. (Foto: Reprodução)

Contratada pelo Portal 6, a primeira rodada da pesquisa Atlas Intel à Prefeitura de Aparecida de Goiânia mostrou que Ronaldo Caiado (UB) e Gustavo Mendanha (MDB) são os líderes políticos mais bem avaliados no município.

O governador de Goiás possui a maior imagem positiva da lista, com 71%. Na sequência, aparecem o ex-prefeito do município, Mendanha, com 63%, e o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), com 49%. Professor Alcides, também do PL, é o quarto colocado com 43%.

Abrindo a relação dos que possuem uma imagem negativa maior que a positiva, figurou o atual presidente Lula (PT), com 38% frente a uma avaliação negativa de 57% do eleitorado.

O atual prefeito da cidade, Vilmar Mariano (UB), apresentou um índice de 35% de positividade, muito próximo ao de Leandro Vilela (MDB), que tem 33%. Eles tiveram 38% e 34% de imagem negativa, respectivamente.

Fechando a lista de personalidades políticas, Willian Panda (PSB) teve 18% das avaliações classificadas como positivas e 28% negativas. Os outros 55% do eleitorado ficaram em cima do muro e afirmaram não saber precisar.

Metodologia

A pesquisa Atlas Intel/Portal 6 foi realizada com 1.225 eleitores de Aparecida de Goiânia, entre os dias 01 e 06 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o grau de confiança é de 95%.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o n.º GO-00108/2024.

Confira os percentuais de imagem positiva de cada líder político: