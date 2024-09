Confira o resultado da Lotofácil de Independência deste sábado (07); prêmio ultrapassa R$ 200 milhões

Isabella Valverde - 07 de setembro de 2024

Aposta pode ser feita na Lotérica ou pela internet. (Foto: Reprodução)

O tão aguardado sorteio da Lotofácil de Independência acontece neste sábado (07) com um prêmio histórico de mais de R$ 200 milhões.

A Lotofácil de Independência é uma edição especial, que atrai milhares de apostadores em todo o Brasil. O prêmio não acumula.

Confira o resultado da Lotofácil de Independência deste sábado (07)

Se você foi um dos participantes, confira abaixo os números sorteados e veja se está entre os ganhadores:

Aguardando sorteio pela Caixa!

As apostas se encerraram às 18h, e muitos participantes se mobilizaram em lotéricas de todo o país ou optaram pela praticidade de realizar suas apostas online, no site ou no aplicativo das Loterias Caixa.

Premiação e rendimentos

Para aqueles que sonham com o que fariam ao ganhar essa fortuna, a Caixa Econômica Federal estima que, se os mais R$ 200 milhões forem aplicados em uma conta poupança, renderiam aproximadamente R$ 1,3 milhão logo no primeiro mês.

É um montante, destacam especialistas, capaz de garantir uma vida confortável e realizar muitos sonhos.

Como é o sorteio

A Lotofácil de Independência permite aos apostadores escolherem entre 15 e 20 números dos 25 disponíveis. Ganha quem acertar entre 11 e 15 números.

Os que preferiram deixar a escolha dos números ao acaso usaram a opção “Surpresinha”, onde o sistema seleciona os números automaticamente.

A aposta simples teve o valor de R$ 3, tornando acessível a chance de participar dessa grande oportunidade.

Distribuição dos prêmios

Um dos diferenciais desta edição especial é que o prêmio não acumula. Se não houver ganhadores com 15 números, o valor será dividido entre aqueles que acertaram 14, 13, 12 ou 11 números.

Segundo a Caixa, isso garante que o montante sempre será distribuído, proporcionando várias chances de ganhar.