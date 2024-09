Festival terá bandas Fresno, Detonautas e mais de 200 rótulos de cerveja em Goiânia

Evento contará ainda com preços especiais de Happy Hour e passaportes para os dois dias de festa já estão à venda

Davi Galvão - 07 de setembro de 2024

Fresno, Detonautas e Supercombo serão algumas das bandas que irão animar o evento. (Foto: Divulgação)

Com a promessa de agitar a capital e unir os amantes da cerveja e do rock’n’roll, a 16ª edição do PiriBier está prestes a chegar em Goiânia, oferecendo diversas opções de cervejas artesanais, além da presença das bandas Fresno, Detonautas, Supercombo e Sótão. As festividades começam na próxima sexta-feira (13) e se estendem até sábado (14), no Goiânia Arena.

Para os amantes da gastronomia, o PiriBier contará com uma grande variedade de opções, incluindo cardápios vegetarianos e veganos, acompanhados de uma seleção com mais de 200 rótulos de cervejas, com sabores como amora, framboesa, cajamanga, avelã, cacau, cereja, café e muitos outros.

Para quem não quer perder nada, o evento oferece ainda a opção de happy hour entre 18h e 20h30 e o público poderá encontrar várias dessas cervejas a preços especiais, incluindo a tradicional caneca de chopp pilsen a partir de R$ 8.

Os interessados podem adquirir os ingressos pelo site BaladApp, com preços a partir de R$ 90 para um dia do evento ou R$ 130 para o passaporte dos dois dias.

Quanto a programação, na sexta-feira (13), a banda Supercombo sobe ao palco às 20h30, seguida por Versário às 22h, e, por fim, o grupo Detonautas encerra o primeiro dia do evento.

Já no sábado, a partir das 20h, quem assume a parte artística da festa é a banda goiana Sótão, seguida por Clube Retrô, que estará comemorando 10 anos, e, para fechar a programação, a banda Fresno se apresenta por último.