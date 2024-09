Forças venezuelanas cercam Embaixada Argentina em Caracas

Forças venezuelanas impuseram um cerco à Embaixada Argentina em Caracas, que está sob custódia do Brasil desde 5 de agosto, quando a ditadura chavista expulsou diplomatas do país.

Segundo um coordenador de campanha de María Corina Machado, líder da oposição no país, homens encapuzados cercaram o local na noite de sexta-feira (6). Seis pessoas estão asiladas na embaixada, todas ligados à oposição ao regime.

As tensões diplomáticas no país se acirraram após a conturbada eleição presidencial realizada no fim de julho, que selou um novo mandato a Nicolás Maduro sob forte indício de fraude.

Pedro Urruchurtu Noselli, coordenador internacional de Corina, asilado desde março, publicou no Instagram que homens encapuzados e armados rodeavam a embaixada. Segundo explica, o cerco teria começado por volta das 19h, e permanecia até 22h.

Vídeos publicados no perfil de Noselli mostram carros das forças de segurança patrulhando pela rua.

Outro membro do partido opositor afirmou que a energia do prédio foi desligada.

Em nota ao portal G1, o Itamaraty declarou que o foco no momento é garantir que todos que estão na embaixada fiquem bem.

Já o governo argentino promete acionar o Tribunal Penal Internacional para exigir a prisão de Maduro e outros líderes do governo venezuelano, acusados de perseguir opositores.

Mais de 2,4 mil pessoas foram presas desde as eleições, realizadas em 28 de julho. Ná última segunda-feira (2), a Justiça da Venezuela emitiu uma ordem de prisão contra Edmundo González, 75, o candidato que representou a coalizão opositora na eleição.

O pedido de prisão foi feito pelo Ministério Público, liderado pelo procurador-geral, Tarek Saab, dias depois de González ignorar pela terceira vez uma intimação da Justiça para que prestasse depoimento no escopo de uma investigação iniciada após opositores acusarem fraude no pleito. A audiência mais recente foi marcada para a última sexta-feira (30), quando a Venezuela sofreu com um apagão em todo o país.