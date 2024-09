A quem interessa um debate sobre cultura com os candidatos a prefeitura de Anápolis?

Debate sobre cultura está marcado para a quinta-feira (12), às 19h30, no auditório da UEG

Narelly Batista - 08 de setembro de 2024

Candidatos a prefeito de Anápolis. (Foto: Reprodução)

Em outros tempos, o setor se daria por satisfeito com um compromisso público de defesa da cultura. Em 2024, no entanto, a promessa não tem se mostrado suficiente para o eleitor. Tanto aquele que faz parte da cadeia produtiva da cultura, quanto para aqueles que percebem a cultura como algo de menor relevância diante de outros temas centrais como educação e saúde.

Na próxima quinta-feira (12), o Conselho Municipal de Cultura realiza em Anápolis um debate com os candidatos à prefeitura. Para além de apresentarem suas propostas para o setor, Eerizania Freitas, Márcio Corrêa, Antônio Gomide, Hélio Lopes e José de Lima precisarão apresentar suas posições sobre assuntos importantes como o Fundo Municipal de Cultura, as unidades culturais da cidade, a descentralização da cultura, o patrimônio histórico e cultural de Anápolis e o serviço público.

O que já foi a prima pobre dos temas políticos, chega em 2024 ao centro do debate político trazendo muitas soluções, mas também inúmeras cascas de banana para aqueles que ainda não conseguiram compreender a cabeça do anapolino.

A realização do Arraiana, por exemplo, apesar de inúmeras críticas, tem ganhado sim a atenção de parte do eleitorado. Fazer ou não fazer? Já a ampliação das escolas de artes do município (dança, artes, música e teatro), que de fato poderia fazer a diferença no atendimento continuado da comunidade, considerando a realização de concurso público para agentes culturais, não foi incorporado pelo grande público. Sequer é pauta do debate cotidiano. Da mesma forma que a ativação dos eventos do calendário cultural da cidade ou a reativação do museu, da programação continuada e gratuita do teatro municipal. Isso nem é cogitado por quem vive na cidade e torce para não precisar de atendimento de saúde.

Por outro lado, as ações de fomento ganham espaço e peso no processo eleitoral uma vez que acompanhando uma lógica nacional possível graças à implementação de políticas públicas de fomento da cultura, Anápolis conseguiu movimentar milhares de pessoas com a geração de emprego e renda na cultura.

Resta saber se os candidatos estão atentos ao que os faz pontuar nas pesquisas, ou ao que de fato pode transformar a cidade. O debate acontece no auditório da UEG, campus Nelson de Abreu, no Jundiaí nesta quinta-feira (12), às 19h30.