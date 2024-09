Tiroteio em rodovia deixa cinco pessoas feridas nos Estados Unidos

Causas ainda são desconhecidas. De acordo com as autoridades, nove veículos foram atingidos por tiros na via

Folhapress - 08 de setembro de 2024

(Foto: Reprodução/Facebook)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Cinco pessoas foram baleadas na noite de sábado (7) em uma rodovia no estado do Kentucky, nos Estados Unidos, disseram as autoridades locais.

As causas do tiroteio ainda são desconhecidas. As cinco vítimas estavam em condições estáveis, disse um porta-voz do Gabinete do Xerife do Condado de Laurel, Gilbert Acciardo, segundo o jornal The New York Times.

Um trecho da rodovia ficou fechado. O incidente ocorreu na rodovia I-75, a cerca de 14 quilômetros da cidade de London. De acordo com as autoridades, nove veículos foram atingidos por tiros na via.

Um suspeito foi identificado e é procurado pela polícia. Conforme a CNN, o Departamento de Polícia de London identificou o homem como Joseph A. Couch, 32, e pediu que as pessoas entrem em contato caso tenham qualquer informação que leve ao paradeiro dele. As autoridades usam helicópteros e equipamentos infravermelhos na busca pelo suspeito.

O episódio de violência acontece três dias depois que um tiroteio deixou quatro pessoas mortas em uma escola na Geórgia. Os Estados Unidos registraram 18 casos de tiroteios em escolas de ensino fundamental e médio desde o início do ano.