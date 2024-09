Hamas acusa Israel de atacar zona humanitária em Gaza e matar dezenas de pessoas

Um ataque em uma área humanitária na Faixa de Gaza matou dezenas de pessoas na madrugada desta terça-feira (10), ainda noite de segunda no Brasil, disseram autoridades do Hamas. O grupo terrorista acusa Israel de ser o autor da ofensiva, que ocorreu na região de Khan Yunis, no sul do território palestino.

De acordo com o Hamas, mais de 40 pessoas foram mortas –o número não pôde ser verificado de maneira independente. Autoridades de Israel confirmaram a ofensiva, mas não mencionaram mortes e afirmaram que o alvo da ação foi um centro de comando do grupo terrorista.

Moradores e médicos disseram que um acampamento na área de Al-Mawasi, próxima da cidade de Khan Yunis, foi atingido por pelo menos quatro mísseis. A área, designada como uma zona humanitária, está lotado de palestinos que fugiram de outros lugares durante a guerra, segundo testemunhas.

O serviço de emergência civil de Gaza disse que pelo menos 20 barracas pegaram fogo, e os mísseis causaram crateras de até nove metros de profundidade.

“Nossas equipes ainda estão retirando mártires e feridos da área atingida. Parece um novo massacre israelense”, disse um funcionário da emergência civil de Gaza.