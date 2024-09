Preso suspeito de estuprar enteadas e matar companheira queimada, em Trindade

Suspeito se utilizava de ameaças, incluindo uso de alicates, para realizar crimes

Gabriella Pinheiro - 09 de setembro de 2024

Homem é preso após estuprar enteados e matar companheira ateando fogo. (Foto: Reprodução)

Por meio de ameaças e intimidações, um padrasto utilizava métodos crueis para estuprar duas crianças, de 06 e 09 anos, e praticar maus-tratos contra o irmão delas, de 11 anos, além matar a companheira ateando fogo. Ele foi preso preventivamente pela Polícia Civil (PC) no sábado (07), em Trindade.

De acordo com a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Trindade, por meio da Operação Arcanjo Gabriel, foi descoberto que o suspeito praticava os abusos sexuais intimidando as crianças, que eram enteadas dele, utilizando até mesmo um alicate.

Segundo a investigação, o homem praticou uma tentativa de feminicídio contra a mãe dos menores ateando álcool e, depois, colocando fogo no corpo dela.

A vítima teve 40% do corpo queimado e estava em coma induzido em um hospital de Goiânia, mas não resistiu e faleceu no último domingo (08).

Durante a internação, inclusive, o suspeito teria praticado estupro de vulnerável contra as duas crianças, enquanto a genitora estava na unidade de terapia intesiva do hospital.

Após denúncia, a equipe policial deu início às diligências e conseguiu encontrar o suspeito e efetuar a prisão. Junto com ele, foram encontradas drogas no bolso.

Questionado, ele admitiu ser usuário de drogas e encaminhado até uma delegacia, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.