A maior atração para toda a família se refrescar durante onda de calor em Goiás

Parque é opção tanto para as pessoas que buscam um lugar para relaxar e descansar, assim como para a criançada se divertir

Augusto Araújo - 10 de setembro de 2024

Hot Park fica dentro de complexo Rio Quente Resorts, em Goiás. (Foto: Divulgação/ Hot Park)

Diante da forte onda de calor e tempo seco que tem atingido o Brasil, muitos goianos têm procurado alternativas para se refrescar com a família.

Assim, um famoso destino no Sul do estado volta a ser lembrado pelos fãs de parques aquáticos. Trata-se do Hot Park, localizado na cidade de Rio Quente, a 132 km de Goiânia.

O atrativo é uma opção tanto para as pessoas que buscam um lugar para relaxar e descansar, assim como para a criançada se divertir.

Dentre as alternativas, estão passeios de boia e de caiaque, tobogãs, mergulhos e até mesmo tirolesa e o ”aerobike” – que consiste em uma pedalada sobre trilhos estendidos a 18 metros de altura.

Além disso, algumas atrações já são grandes conhecidas do público, como o Half Pipe, o Hotibum e o Slide Gigante.

Os interessados em visitar o parque aquático podem entrar no site oficial, onde se encontram diferentes opções de pacotes – que podem incluir até 15 pessoas em um só plano.

As aquisições podem ser feitas pela página online, por telefone, lojas físicas e até mesmo por meio de chat de WhatsApp, conforme a praticidade para quem está comprando.

Para mais informações, acesse o site do Rio Quente Resorts.