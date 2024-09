Helicóptero da Venezuela com 240 kg de ‘super maconha’ é interceptado no AM

Um helicóptero com origem na Venezuela foi interceptado ao chegar no espaço aéreo brasileiro sem autorização, na segunda-feira (9). A aeronave transportava cerca de 240 kg de “skank”, conhecida como “super maconha” pelo efeito mais potente do que o comum.

A ação ocorreu próximo a Manaus (AM), informou a FAB (Força Aérea Brasileira). Os militares, em parceria com a PF, começaram a monitorar o helicóptero suspeito, até que o piloto fez um pouso forçado em uma área verde.

Os policiais federais foram até o local e apreenderam a droga. O piloto conseguiu fugir antes da chegada dos agentes.

A aeronave estava com a matrícula clonada, segundo a PF. A interceptação faz parte da Operação Ostium, que integra o PPIF (Programa de Proteção Integrada de Fronteiras), para combater crimes no espaço aéreo brasileiro por meio de ações coordenadas entre a FAB e órgãos de segurança pública.