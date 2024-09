Imagens mostram quando homem soca adolescente no rosto após discussão sobre manga

Garoto teve o braço quebrado com o tombo e populares tentaram linxar autor

Gabriella Pinheiro - 10 de setembro de 2024

Adolescente é agredido por homem, em Trindade. (Foto: Reprodução/ Redes sociais)

Imagens registradas por populares mostram o exato momento em que um homem alto e forte, que não teve a identidade divulgada, é flagrado agredindo com soco um adolescente, de 12 anos, no final da tarde de segunda-feira (09), em Trindade.

De acordo com testemunhas, tudo teria começado após a vítima tentar pegar uma manga em uma árvore que fica localizada na residência do suspeito, no Setor Canakayense.

Nas imagens, é possível ver quando o homem inicia um bate-boca com o adolescente e, de repente, desfere um soco no rosto dele, que chega a cair com o impacto. Devido ao impacto, o menor teve fratura no braço e precisou de atendimento.

A situação revoltou a população do setor que tentaram fazer justiça com as próprias mãos, danificando o carro do suspeito com pedras e até tentando abrir o portão da residência, na tentativa de encontrá-lo.

Polícia Militar (PM) foi chamada e interveio na situação.