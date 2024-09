Anapolinos ficam com ‘jantar prejudicado’ após caminhão tombar em avenida

Dono do veículo se responsabilizou pela limpeza do asfalto, que ficou bastante escorregadio após o acidente

Thiago Alonso - 12 de setembro de 2024

Veículo ficou jogado na avenida após o acidente. (Foto: Reprodução)

Um acidente de trânsito na tarde desta quinta-feira (12), acabou “atrasando o jantar” de dezenas de anapolinos, após um caminhão com produtos de um frigorífico tombar no Residencial Flor do Cerrado, região Norte do município.

Na ocasião, o motorista, de 31 anos, trafegava pela Avenida Fábio de Araújo, em um trecho de descida, quando o veículo perdeu o freio.

O homem, por sua vez, tentou “segurar” o automóvel pela marcha como conseguiu, até perceber que os esforços não adiantavam mais.

Em movimento, ele pulou do caminhão pouco antes do capotamento, sofrendo diversos ferimentos e escoriações.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou os procedimentos de primeiros socorros na vítima, que foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região.

O veículo acabou ficando jogado na avenida, derrubando grande parte da carga no chão, além de sofrer graves danos.

O responsável então se dirigiu ao local, fazendo a retirada dos produtos e dos destroços.

A limpeza do local também ficou sob responsabilidade da corporação, mas o dono do caminhão assegurou que cuidaria da questão por conta própria, uma vez que o asfalto ficou escorregadio devido aos alimentos.

Por fim, o homem afirmou que ligaria para as autoridades assim que finalizasse o serviço, sendo liberado em seguida.