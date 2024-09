Vanderlan promete acionar TSE após Justiça Eleitoral determinar saída do PP na chapa à Prefeitura de Goiânia

Senador afirmou que aliança foi feita no dentro do rigor da lei e com concordância de autoridades partidárias

Pedro Hara - 12 de setembro de 2024

Senador Vanderlan Cardoso. (Foto: Lindomar Gomes)

Candidato à Prefeitura de Goiânia, Vanderlan Cardoso (PSD) se manifestou nesta quinta-feira (12), após a decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-GO) determinar a saída do PP da chapa encabeçada por ele, que tinha o presidente metropolitano do partido, Paulo Daher, na vice.

Segundo o senador, a aliança entre as duas siglas ocorreu dentro da lei, com a concordância das autoridades partidárias durante a convenção eleitoral.

Vanderlan afirmou que vai acatar a decisão neste primeiro momento, mas prometeu acionar o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para tentar reverter a sentença do TRE-GO.

Confira na íntegra a nota de Vanderlan Cardoso

A coligação Goiânia que Queremos reforça que todo o processo de aliança entre PSD e PP ocorreu rigorosamente dentro da lei, em convenção legitimamente convocada para tal finalidade e com a concordância das autoridades partidárias. Respeitamos e acataremos a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. No entanto, manifestamos a nossa discordância e tomaremos as medidas cabíveis para reverter a sentença junto ao Tribunal Superior Eleitoral.