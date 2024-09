Confira o Plano de Governo do candidato a prefeito de Anápolis, Hélio da Apae

Candidato do PSDB coloca Saúde como principal área no documento entregue à Justiça Eleitoral

Paulo Roberto Belém - 13 de setembro de 2024

Hélio Lopes, candidato do PSDB à Prefeitura de Anápolis. (Foto: Ismael Vieira)

Candidato do PSDB à Prefeitura de Anápolis, Hélio da Apae dedicou mais propostas à área da Saúde no Plano de Governo entregue à Justiça Eleitoral, que consta no DivulgaCand – sistema de divulgação de candidaturas do Tribunal Superior Eleitoral.

Como prioridade do documento, o candidato afirma que vai focar na atenção primária à saúde, com o apoio do servidor municipal e a participação do setor privado “de forma limitada”.

Ele propõe criar um sistema de regulação integrado com o Estado, universalizando o sistema de marcação de consultas.

Sobre as unidades de atendimento de “portas abertas”, Hélio menciona que irá incrementá-las com a criação de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na região Norte, um Centro Materno Infantil e a reativação do Hospital Municipal.

Na atenção básica, o candidato afirma que trará de volta a gestão para a Prefeitura e aumentará o número de agentes por meio da realização de concurso público.

Hélio também promete dar atenção ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com a criação de uma nova sede e gratificação para os profissionais. Ele também menciona a ampliação das redes de atenção, com a reestruturação das redes de urgência e emergência, saúde mental, e a criação de um banco de sangue municipal.

Na área da Educação, as promessas do candidato tucano se limitam a afirmar que universalizará a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, garantindo a municipalização dos anos iniciais e a estadualização do Ensino Fundamental do 6° ao 9° ano. Outra proposta na área da Educação é a criação de uma creche 24 horas para os trabalhadores do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia).

Na Infraestrutura, o candidato menciona a atenção ao centro da cidade, com a implementação de “ruas abertas” para a população e a execução da fiação subterrânea na região. Não há nenhuma proposta que mencione habitação.

No que diz respeito ao Meio Ambiente, Hélio demonstra estar preocupado com a possibilidade de Anápolis concorrer ao “Prêmio Goiás Sustentável” e com a eletrificação de ônibus coletivos. No último tema abordado no plano de governo, referente à área de emprego, Hélio promete fomentar a capacitação profissional dos jovens.