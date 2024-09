Após debate, Kamala volta a abrir vantagem em pesquisas nos EUA

MARIANA ZANCANELLI

Após o debate entre Kamala Harris e Donald Trump, realizado na última terça-feira (10), a democrata voltou a abrir vantagens acima da margem de erro nas pesquisas eleitorais. O UOL reuniu os resultados das principais sondagens publicadas nesta semana.

O QUE ACONTECEU

Pesquisas analisadas pelo UOL na semana passada apontavam empate ou liderança apertada para a democrata. Entre as sete sondagens analisadas pela reportagem, quatro indicavam empate técnico. Nas pesquisas com vitória democrata, Kamala abriu margem de 3% duas vezes e 6% uma única vez.

Levantamentos analisam voto popular e não levam em consideração o sistema de colégio eleitoral. Nos Estados Unidos, presidente e vice não são eleitos diretamente pelo voto dos cidadãos. Os eleitores, na realidade, escolhem os representantes do Colégio Eleitoral de seus respectivos estados.

Um candidato precisa conquistar 270 dos 538 representantes (delegados) para ser eleito. O número de representantes é proporcional à população e ao número de parlamentares de cada Estado. Dessa forma, o candidato que recebe a maioria dos votos populares não será necessariamente eleito.

Veja abaixo as pesquisas divulgadas nesta semana:

IPSOS/REUTERS

Harris abre vantagem de 5%. A democrata recebeu o apoio de 47% dos entrevistados, enquanto o republicano teve 42%. Kamala oscilou um ponto para cima em relação à última pesquisa Ipsos/Reuters, realizada entre 21 e 28 de agosto.

Para mais da metade dos entrevistados, Kamala ganhou o debate. Entre os eleitores que disseram ter ouvido pelo menos algo sobre o debate, 53% apontam vitória de Harris e 24% dizem que Trump foi o ganhador. Os outros 23% dizem que ninguém ganhou ou não responderam.

Performance de Trump não convenceu grande parte dos republicanos. Entre os apoiadores do partido vermelho, 53% acreditam que o ex-presidente ganhou o debate, 31% disseram que ninguém venceu e 14% reconhecem que Harris levou a melhor. Em comparação, 91% dos democratas pensam que sua candidata foi a vencedora.

Pesquisa tem margem de erro de três pontos percentuais. O instituto entrevistou 1.405 eleitores registrados entre os dias 11 e 12 de setembro.

MORNING CONSULT

Kamala lidera disputa nas três pesquisas realizadas pelo instituto ao longo da semana. Na sondagem realizada entre 6 e 8 de setembro, Kamala aparece com 49% das intenções de voto, contra 46% de Trump. Em 10 de setembro, dia do debate, a democrata oscilou um ponto para cima, enquanto o republicano manteve 46%. Um dia após o embate, Trump oscilou um ponto para baixo, e Harris abriu margem de 5%.

Entre eleitores da “terceira via”, Kamala tem 46%, contra 40% de Trump. Cerca de 6% dos entrevistados independentes – aqueles que não se declaram como republicanos nem democratas – pretendem votar em um terceiro candidato. Os outros não sabem ou não têm uma opinião.

Pesquisa tem margem de erro de 1 ponto percentual. Sondagem foi realizada ente 6 e 8 de setembro, com 10.607 eleitores prováveis.

REDFIELD & WILTON STRATEGIES

Kamala tem apoio de 44% dos entrevistados, Trump tem 42%. A pesquisa foi realizada com 1.952 pessoas no dia 12 de setembro.

Aborto subiu para o segundo tema de maior importância para o voto dos americanos. Para 64% dos entrevistados, a economia é o principal fator considerado na hora de escolher um candidato. A discussão sobre o aborto foi citada por 38% das pessoas, ultrapassando a questão da imigração, levantada por 34%

Cerca de 48% dos entrevistados disseram que a democrata será provavelmente eleita. Os eleitores que apostam na vitória de Trump somam 36%, e 8% acreditam que a disputa será acirrada. O instituto pediu que os entrevistados respondessem à pergunta sem levar em consideração sua preferência política.

LEGER/THE NEWS YORK POST

Após debate, Kamala se manteve estável e Trump oscilou um ponto para cima em relação à última pesquisa. A vice-presidente obteve 50% das intenções de voto. No mesmo período, Trump conseguiu foi de 46% para 47%.

Seis em cada dez entrevistados classificaram o debate como “bom”, e três em cada dez consideraram “ruim”. Na época do embate entre Trump e Biden, realizado em 27 de junho, 42% acharam a disputa “boa”, e 49% avaliaram que foi “ruim”.

Margem de erro é de 2,7 pontos percentuais. A pesquisa foi feita entre 10 e 11 de setembro com 1.174 eleitores.

YOUGOV/THE ECONOMIST

Antes do debate, candidatos estavam empatados com 45%. Cerca de 5% não tinham certeza do voto e 2% disseram que não irão votar. Pesquisa foi feita com 1.464 eleitores registrados entre 8 e 10 de agosto, e tem margem de erro de 3,1 pontos percentuais.

Cerca de 20% dos entrevistados não sabiam dizer qual candidato provavelmente venceria o debate desta semana. Enquanto 41% achavam que Harris sairia melhor, 39% apostavam na performance de Trump.

Sete em cada dez entrevistados acreditam que a Rússia está tentando influenciar as eleições americanas. Cerca de 31% avaliam que há tentativa ucraniana, 38% veem tentativa de Israel e 37% pensam que a China está tentando influenciar a eleição.

ACTIVOTE

Candidatos tecnicamente empatados antes do confronto. Kamala tinha 51,2% das intenções de voto, e Trump havia conquistado 48,8%. Ambos estavam empatados pela margem de erro, que é de 3,1 pontos percentuais. A pesquisa foi feita com 1.000 eleitores prováveis entre 3 e 9 de setembro.

Harris é apoiada por 54% dos entrevistados que se declararam “de centro”. Trump é o escolhido dos eleitores de direita (98%) e direita moderada (93%), já a democrata é favorita entre os eleitores de esquerda (99%) e esquerda moderada (93%).

Democrata é favorita entre jovens de 18 a 29 anos (57%) e idosos com mais de 65 anos (55%). Ex-presidente lidera por 52% entre os adultos de 30 a 49 anos e por 53% entre pessoas com 50 a 64 anos.

No entanto, o apoio do republicano não supera a margem de erro, e os candidatos estão tecnicamente empatados nestes grupos.

BIG VILLAGE

Dias antes do debate, Kamala tinha vantagem de 4%. Sondagem apontava a liderança de Harris por 49% a 45%. Cerca de 4% ainda não tinham certeza, 1,5% diz que votaria em outro candidato e 0,7% não pretende votar.

Imagem de Harris é positiva para 52% das pessoas, 47% pensam o mesmo da figura de Trump. Cerca de 45% dos entrevistados têm uma visão desfavorável da democrata, e 52% têm uma imagem negativa do republicano.

Eleitores estão formando opiniões sobre Tim Walz, vice de Kamala. O número de pessoas que não tinha uma opinião sobre o democrata caiu de 17,2% para 10,2% no último mês. Nesta semana, 49% dos entrevistados declararam ter uma visão favorável sobre ele, enquanto 40% veem uma imagem desfavorável.

Margem de erro é de três pontos percentuais. A pesquisa foi feita com 1.546 prováveis eleitores entre 6 e 8 de setembro.