Gesto nobre de moradora de Goiânia ao ver pizzaria vazia mobiliza internautas e tem final feliz: “não imaginava”

Postagem viralizou no TikTok e já acumula mais de 250 mil curtidas

Isabella Valverde - 15 de setembro de 2024

Pizzaria teria sofrido queda brusca no movimento após a pandemia da Covid-19. (Foto: Captura de Tela/TikTok/@sabrinarodrigues907)

A cena de um homem sozinho dentro da Pizzaria Paulista, localizada no Setor Oeste de Goiânia, comoveu uma trabalhadora da região que decidiu tentar ajudar de alguma forma, dando visibilidade e incentivando clientes a irem até o local.

O vídeo compartilhado por Sabrina Rodrigues no TikTok (@sabrinarodrigues907) logo se tornou viral, alcançando mais de 250 mil curtidas, 4.026 comentários e 4.137 compartilhamentos.

Nos comentários, várias pessoas decidiram apoiar e se solidarizaram com a situação que o homem estava passando.

“Me dói o coração quando vejo uma empresa assim”, disse uma internauta.

“Pertinho da minha facul, vou juntar todos para comer uma pizza”, disse outra.

Com o sucesso do vídeo, Sabrina voltou ao TikTok no dia seguinte com uma boa notícia. Segundo a jovem, ela não imaginava que teria uma repercussão tão grande e só queria ajudar.

“Eu senti a necessidade de ajudar, de postar. Pensei sim que a pessoa pudesse estar precisando de ajuda. Imaginei várias coisas na minha cabeça e eu só queria ajudar”, revelou.

Após um dia intenso de trabalho, ela acabou não conseguindo ir até a pizzaria, mas foi surpreendida com a notícia de uma funcionária da comércio que tomou conhecimento sobre o vídeo e agradeceu Sabrina pelo gesto.

Segundo a colaboradora, o homem visto na filmagem trabalha na empresa há 15 anos. Ela ainda contou que a pizzaria teve uma queda brusca no movimento após a pandemia de Covid-19, o que impactou a todos.

“Deus colocou um anjo para nos ajudar”, agradeceu uma empregada do estabelecimento.