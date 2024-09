Onde assistir Flamengo x Peñarol pela Libertadores nesta quinta-feira (19)

Jogo de ida das quartas de final será realizado no Estádio do Maracanã, a partir das 19h

Augusto Araújo - 17 de setembro de 2024

Flamengo enfrenta o Peñarol pela Libertadores nesta quinta-feira (19). (Foto: Marcelo Cortes/ CRF)

Tentando reencontrar o caminho das vitórias, o Flamengo volta a jogar pela Copa Libertadores nesta quinta-feira (19), contra o Peñarol.

O jogo de ida das quartas de final será realizado no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A bola rola a partir das 19h. Quem apita é o árbitro venezuelano Jesus Valenzuela.

A equipe rubro-negra vem de um empate frustrante por 1 a 1 no clássico contra o Vasco, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Gerson marcou para o Mengão, enquanto Phillipe Coutinho deixou tudo igual para o Gigante da Colina.

Além do resultado agridoce, o Flamengo ainda perdeu mais um jogador por lesão. Luiz Araújo sofreu uma fratura na cartilagem do joelho direito e deve tirar o atacante dos gramados por até dois meses.

Por outro lado, o Peñarol vem de uma vitória por 4 a 0 diante do Rampia, pela Primeira Divisão do campeonato nacional do Uruguai.

Pelas oitavas de final da Libertadores, os Aurinegros superaram o The Strongest, da Bolívia, com 4 a 1 no placar agregado.

Os canais ESPN vão transmitir o confronto pela TV a cabo, enquanto a Disney+ vai repercutir a partida pela plataforma digital.

Além disso, os torcedores também podem acompanhar os melhores momentos em tempo real pelo Placar UOL e pelo site do Globo Esporte.