Saiba quais os 10 candidatos a prefeito em Goiás mais doaram para as próprias campanhas

Liderança é dividida entre integrantes do PL e do UB, com três representantes cada

Pedro Hara - 17 de setembro de 2024

Décio do Ideal, candidato à Prefeitura de Formosa. (Foto: Divulgação)

Candidatos a prefeito e vereador realizaram a prestação de contas parcial ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com os valores recebidos durante o período eleitoral.

No ranking dos 100 candidatos que mais doaram para as próprias campanhas, Goiás tem 10 representantes. As cidades de Goianésia e Rio Verde lideram o levantamento, com dois nomes cada.

Entre os partidos, a liderança é dividida entre União Brasil (UB) e Partido Liberal (PL), com três postulantes ao Executivo.

A única mulher presente na lista é Izaura Cardoso (PSD), que concorre à Prefeitura de Senador Canedo, município da região Metropolitana de Goiânia.

Cálculos feitos pela Rápidas apontam que, somados, os valores chegam a R$ 1,6 milhão. A maior quantia desembolsada foi de R$ 300 mil, por Décio do Ideal (Avante), candidato à Prefeitura de Formosa, no Entorno do Distrito Federal.

