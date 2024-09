6 melhores nomes para colocar no seu gato, segundo a ciência

Pesquisa revelou que o nome dado ao animal de estimação pode desempenhar um papel importante na formação de vínculo mais forte e na comunicação

Magno Oliver - 18 de setembro de 2024

(Foto: Reprodução/Pexels)

Escolher um nome que combine com o seu gato pode parecer uma tarefa simples, mas, na verdade, é um detalhe que precisa ser analisado com muita calma e identificação com o felino.

Dessa forma, uma pesquisa publicada na Oxford Academic em 2021 revelou que o nome dado ao animal de estimação pode desempenhar um papel importante na formação de vínculo mais forte e na comunicação entre dono e animal.

Assim, o estudo revelou quais são os nomes mais adequados para gatos e que podem até facilitar a resposta dos felinos quando são chamados pelos donos.

6 melhores nomes para colocar no seu gato, segundo a ciência

1. Bento

Para quem tem um gatinho em casa, o nome Bento é clássico, bem curto, traz sensação de segurança e tem uma sonoridade agradável. Ajuda muito na hora de chamar o seu felino. Um nome forte, transmite sensação de segurança e presença.

2. Mia

Para que tem felinas, o nome Mia é agradável, sonoramente falando, e é um dos preferidos pelos donos de gatos. Dois fatores chamam a atenção: é um nome de fácil pronúncia e lembra muito o som do miado do gato. A pesquisa mostrou que gatos tendem a reagir melhor a nomes com sons.

3. Lola

Curtinho, simples, bem charmoso e ideal para gatinhas carinhosas e não muito agitadas. A sonoridade musical do nome é bem curta e tranquila de pronunciar, o que pode ser agradável para os gatos também.

4. Nino

A ciência traz Nino como outra opção de nome para o seu felino. Curtinho e fácil pronunciar, o som do “N” e do “O” fazem com que o nome se destaque melhor para gatos. Assim, Nino tem leveza, gera sensação de conforto e é adequado para um gatinho companheiro e destemido.

5. Zeca

Esse é um termo que remete à amizade. Assim, Zeca tem som forte, pronuncia curta e é de fácil reconhecimento pelos gatos. Ideal para bichanos brincalhões, extrovertidos e que adoram se aventurar pela casa.

6. Fubá

Por fim, outro termo diferente, mas que não diz respeito ao ingrediente tradicional para fazer bolos. Ele tem sonoridade única, é curtinho e reconhecido tanto por humanos quanto por gatos bem facilmente. Encaixa como uma luva para os felinos de pelagem clara ou que tenha um jeitinho diferenciado.

