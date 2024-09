Saiba o que significa ficar bocejando durante cultos e orações

Muitos não sabem, mas um simples bocejo não indica apenas cansaço

Magno Oliver - 18 de setembro de 2024

(Foto: Captura de Tela/YouTube/Dayan Siebra)

Já aconteceu de vocês estar em um culto ou em momento de oração e, de repente, começar a bocejar? Muitas pessoas já chegaram a viver essa experiência.

A ciência diz que o bocejo é um ato involuntário que tem como função principal regular a temperatura do corpo e os níveis de estresse. Assim, ele ajuda o cérebro a se manter sempre em estado de alerta.

Dessa forma, em ambientes religiosos, o que pode parecer uma simples reação do corpo humano ao cansaço, pode, na verdade, ter um outro significado.

O ato de bocejar também pode ser interpretado de diversos modos, como fadiga, desinteresse alheio por um assunto ou mesmo uma reação involuntária do corpo durante momentos de silêncio ou muita concentração.

No entanto, no campo das explicações espirituais, como orações ou encontros em centros espíritas, o bocejo pode ser considerado como uma manifestação de um fenômeno que recebe o nome de saturação fluídica.

Mas o que significa saturação fluídica?

De acordo com a narrativa espírita, todos os lugares que frequentamos possuem energias, sendo conhecidas como fluídos. Assim, em lugares onde as vibrações de energia são mais densas, como em ambientes com muito sofrimento, pessoas mais sensíveis podem chegar a absorver essas energias.

O espiritismo explica que, nesse contexto, o bocejo é uma espécie de modo do nosso corpo liberar o excesso dessas energias de baixa vibração, ajudando a manter o equilíbrio espiritual.

Dessa forma, o ato de bocejar pode ter relação com a necessidade do nosso corpo de liberar tensões e se concentrar. Em momentos de profunda introspecção, como na hora de uma oração, por exemplo, pode ser uma forma do corpo ajustar sua energia.

