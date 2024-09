Terminal Praça da Bíblia entra em reforma no sábado (21); veja como e onde embarcar durante obras

Previsão é de que reestruturação fique pronta em 12 meses. No local, mais de 45 mil pessoas passam por dia

Karina Ribeiro - 18 de setembro de 2024

Terminal Praça da Bíblia, em Goiânia. (Foto: Google Street View).

Sem nenhuma reforma de grande intensidade há quase duas décadas, o Terminal Praça da Bíblia vai passar por reestruturação a partir de sábado (21). Com circulação média de 45 mil pessoas por dia, uma nova estrutura foi organizada, próximo ao terminal para atender o fluxo de passageiros que utilizam a plataforma. A previsão é de que a entrega da obra ocorra em cerca de 12 meses.

Durante o período, o ponto provisório próxima à rotatória vizinha ao Terminal Praça da Bíblia, contará com cobertura, iluminação fotovoltaica, câmeras de monitoramento 24 horas, base do Batalhão de Terminais da Polícia Militar, banheiros com acessibilidade, além dos serviços de compra de créditos e recarregamento do Bilhete Único Metropolitano.

Neste período, uma das principais mudanças será o embarque nos ônibus, sendo agora realizado pela porta dianteira, com validação da viagem dentro do próprio ônibus – e não mais nas catracas do terminal.

Outra mudança importante é em relação ao BRT Leste-Oeste (Eixo Anhanguera). Os usuários que desejam utilizar o Eixo Anhanguera, a partir da nova estrutura operacional, terão duas opções: a primeira é deslocar até a Estação Vila Bandeirantes (uma caminhada de aproximadamente 400 metros) e a outra é utilizar uma linha direta gratuita, que será criada especialmente para transporte dos usuários com destino a Estação Universitária.

Tarifa e integração



É importante destacar que o Terminal Praça da Bíblia não é o único local de integração para quem o utiliza diariamente. Com o benefício oferecido pelo Bilhete Único, que possibilita que os usuários do transporte público coletivo façam até quatro integrações dentro de um intervalo de 2h30 sem pagar uma nova tarifa, diversos outros locais podem ser uma opção ao usuário.

Muitos usuários que utilizam linhas com destino a Aparecida de Goiânia, Setor Oeste, Setor Sul, Setor Marista, região Noroeste de Goiânia e diversas outras localidades, podem utilizar o BRT Norte-Sul. Para isso, basta desembarcar do Eixo Anhanguera na região central de Goiânia (Praça do Bandeirantes) e integrar na Estação Pitanga. Cabe lembrar que o BRT Norte Sul passa por seis terminais e diversas outras importantes regiões de Goiânia e Aparecida de Goiânia. Outra opção é utilizar o aplicativo SimRmtc, em que o usuário pode, além de planejar sua viagem, obter diversas outras informações de locais de integração na RMTC.