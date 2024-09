Dubai Future Foundation publica relatório especial “Global 50” sobre a juventude antes da Cúpula da ONU

DINO

Elaborado com contribuições de especialistas internacionais e de especialistas estabelecidos dos Emirados Árabes Unidos, o relatório se concentra em estratégias inovadoras para capacitar e apoiar os jovens e as gerações futuras.

A Dubai Future Foundation (DFF) lançou uma edição especial do seu relatório “Global 50” que explora soluções inovadoras para capacitar os jovens e as gerações futuras.

Publicado antes da “Cúpula do Futuro” 2024 das Nações Unidas, o relatório “Global 50: Future Opportunities” (Global 50: Oportunidades do Futuro) complementa os próximos “Pacto para o Futuro”, “Declaração sobre as Gerações Futuras” e “Pacto Digital Global” da ONU, que se concentram na abordagem dos desafios e oportunidades de hoje e dos próximos anos.

Esta edição traz as percepções de especialistas internacionais e dos Emirados Árabes Unidos, com destaque para as oportunidades que promovem a inovação, tratam dos desafios globais e apoiam a sustentabilidade. As estratégias descritas visam melhorar a saúde pública, avançar a tecnologia, estimular o crescimento econômico e promover a sustentabilidade ambiental. Ao capitalizar sobre estas oportunidades, as sociedades podem se adaptar às circunstâncias em evolução, reforçar a resiliência e garantir um futuro próspero para as gerações do futuro.

O relatório “Global 50”, publicado anualmente pela DFF, destaca 50 oportunidades de crescimento e bem-estar em vários setores. Esta edição especial é voltada para áreas relevantes ao tema da cúpula de capacitação das gerações futuras.

Os colaboradores desta edição incluem a Dra. Ameena Al-Sumaiti, professora associada da Universidade Khalifa, que explora como as casas inteligentes baseadas em IA podem revolucionar a vida urbana ao se adaptarem às necessidades humanas. Além disso, Lambert Hogenhout, diretor de dados e IA do Secretariado das Nações Unidas, reflete sobre o conceito de “IA Pública”, levantando a questão: “E se parte da IA fosse um bem público?”.