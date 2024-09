37% dos aparecidenses aprovam gestão de Vilmar Mariano, revela nova Atlas Intel/ Portal 6

Pesquisa entrevistou quase 1,2 mil eleitores entre os dias 15 e 20 de novembro

Karina Ribeiro - 21 de setembro de 2024

Prefeito de Aparecida, Vilmar Mariano. (Foto: Jhonney Macena)

A gestão do prefeito de Aparecida de Goiânia Vilmar Mariano (UB) é aprovada por 37% dos eleitores aparecidenses – é o que mostra neste sábado (21), a nova pesquisa Atlas Intel contratada pelo Portal 6.

Faltando pouco mais de três meses para o fim do mandato do Prefeitura de Aparecida de Goiânia, o político tem o mesmo percentual de desaprovação dos moradores da segunda maior cidade do estado – com 37%. Que não souberam ou quiseram opinar, são 26%.

A avaliação do desempenho como líder municipal é ótimo ou bom para 24% das pessoas entrevistadas, regular para 33% e ruim ou péssimo para 28% dos aparecidenses.

Dados técnicos

A pesquisa Atlas Intel/Portal 6 entrevistou 1.199 eleitores de Aparecida de Goiânia, entre os dias 15 e 20 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o grau de confiança é de 95%.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o n.º GO-01943/2024