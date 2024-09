Adolescente morre após colidir motocicleta com caminhonete em Anápolis

Vítima chegou a ser atendida pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos

Augusto Araújo - 21 de setembro de 2024

Pedro Paulo, de 17 anos, foi vítima fatal de acidente no bairro Santa Clara. (Montagem: Reprodução)

Um grave acidente envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete resultou na morte de Pedro Paulo, de 17 anos, na noite deste sábado (21) em Anápolis.

O caso ocorreu no Bairro Santa Clara, região Sul da cidade, segundo registro da Polícia Militar (PM).

Informações apuradas pelo Portal 6 indicam que adolescente pilotava uma Honda CG 150 quando colidiu com uma caminhonete parada na Avenida SC 5, no cruzamento com a SC 7.

Uma equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foi acionada para o local, mas, infelizmente, Pedro Paulo não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Científica esteve no local e caberá à Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) esclarecer o caso.