Atlas Intel/Portal 6: Leandro Vilela tem mais de 10 pontos que Professor Alcides entre as mulheres

Diferença é ainda maior quando se trata de faixa etária acima de 60 anos

Karina Ribeiro - 21 de setembro de 2024

Leandro Vilela e Professor Alcides, candidatos a Prefeitura de Aparecida de Goiânia. (Foto: Divulgação)

A segunda rodada da pesquisa Atlas Intel contratada pelo Portal 6 aponta uma diferença de mais de 10 pontos percentuais entre os candidatos à Prefeitura de Aparecida de Goiânia mais bem avaliados quando se trata das eleitoras.

Se a eleição fosse hoje, Leandro Vilela (MDB) teria 44,4% da preferência do público feminino ante 31,6% do Professor Alcides (PL) – diferença de 12,8 pontos percentuais. As que não souberam somam 7% enquanto votos brancos ou nulos são 0,2%.

Ao segmentar ainda mais, a diferença estica a favor de Leandro quando se trata das eleitoras acima de 60 anos. O emedebista conta com a preferência de 35,9% dessa faixa etária contra 18,8% do candidato do partido liberal. Na outra ponta, as entrevistadas com idade entre 25 e 34 anos, 52,7% preferem Leandro e 31,8% escolheram Alcides.

Entretanto, Alcides dá uma guinada na pesquisa ao ser o preferido por 56,1% das mulheres com idade entre 35 e 44 anos. Nessa faixa etária, Leandro é o favorito por 28,6%.

Dados técnicos

A pesquisa Atlas Intel/Portal 6 entrevistou 1.199 eleitores de Aparecida de Goiânia, entre os dias 15 e 20 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o grau de confiança é de 95%.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o n.º GO-01943/2024