Justiça determina que site lançado no período eleitoral retire do ar fake news contra Márcio Corrêa

Conteúdo serviu para reprodução em veículos de comunicação ligados a Roberto Naves e no horário eleitoral gratuito da candidata do prefeito

Pedro Hara - 21 de setembro de 2024

Márcio Corrêa, candidato do PL à Prefeitura de Anápolis. (Foto: Ismael Vieira)

A Justiça Eleitoral determinou, neste sábado (21), que o site Vero Notícia, lançado neste mês de setembro, faça a “imediata retirada” de conteúdos considerados falsos contra o candidato a prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL).

Na sentença, a juíza Edna Maria Ramos da Hora afirma que veículo “extrapola os limites da liberdade de expressão” e adverte que a reincidência poderá acarretar sanções mais severas e configurar crime eleitoral (art. 323 do Código Eleitoral), por se tratar da divulgação, em período eleitoral, de “atos que sabe inverídicos em relação a partidos ou a candidatos e capazes de exercer influência perante o eleitorado”.

Com o slogan “Se está no Vero, é verdade”, o portal publicou matérias se utilizando de documentos falsos. As fake news foram retransmitidas em veículos de comunicação ligados ao prefeito Roberto Naves (Republicanos) e também no programa eleitoral de TV da candidata de Roberto na disputa à Prefeitura, Eerizania Freitas (UB).