6 utilidades pouco conhecidas e muito úteis da acetona

Esse produto vai muito além do que apenas remover esmalte, sendo útil em diversas atividades do dia a dia

Ruan Monyel - 24 de setembro de 2024

(Foto: Ilustração/Instagram/@logoalinaiza)

Você sabia que a acetona, geralmente conhecida apenas como removedor de esmalte, possui diversas outras utilidades surpreendentes?

Este produto, comum em muitas casas, pode ir muito além de fazer as unhas, sendo extremamente útil para algumas atividades do dia a dia.

Desde a limpeza de utensílios até a remoção de manchas, o produto é uma verdadeira “mão na roda”, resolvendo problemas de forma prática e eficaz.

1. Limpar panelas

Sabe aquela panela cujo fundo fica todo queimado e encrustado? É possível remover com acetona sem muito esforço.

Basta passar um pouco do produto diretamente na área queimada da panela, esperar alguns minutos e esfregar com a bucha.

2. Reutilizar o sutiã de silicone

Essa é uma dica de ouro para as mulheres: o sutiã de silicone é um item muito versátil, mas, com o tempo, ele não cola mais na pele.

Porém, basta passar um pouco de acetona dentro dele para que o item volte a fixar na pele.

3. Manchas de caneta

O produto é um poderoso removedor, e, quando usado com cuidado, pode remover facilmente manchas de caneta da pele.

Para isso, basta colocar um pouco de acetona em um algodão e passar suavemente sobre a mancha para removê-la rapidamente.

4. Limpar os sapatos

Aquela parte branca que fica na sola do sapato, com o tempo, acaba encardida, e, embora pareça impossível limpá-la, a acetona faz esse trabalho.

Assim como nas manchas de caneta, basta usar um algodão com o produto para remover a sujeira do sapato.

5. Manchas no sofá

Além de remover manchas de caneta na pele, a acetona pode remover manchas do sofá. É só passar um pouco do produto com a ajuda de um algodão e um pano seco para remover o excesso.

Mas, antes de fazer isso, leia as recomendações do fabricante do móvel e evite possíveis danos ao material.

6. Remover cola

Por fim, uma dica extremamente útil para o dia a dia é utilizar a acetona para remover cola de peças de vidro ou inox.

O removedor, embora normalmente utilizado em esmaltes, também é poderoso na remoção de cola. Basta aplicar um pouco e passar um pano para remover.

