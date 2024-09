Conheça refúgio de pesca e lazer escondido na Grande Goiânia (perfeito para fugir do calorão)

Local oferece uma série de atrações para quem deseja curtir ao lado da família

Gabriella Pinheiro - 25 de setembro de 2024

Engenho Velho Clube. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Localizado na saída de Trindade, na Avenida Rio Branco, no Parque dos Buritis, está um refúgio de pesca e lazer ideal para quem busca fugir do calorão. Trata-se do Engenho Velho.

Rodeado por bambus e cercado por uma paisagem natural, o local abriga piscinas de pedras com água natural, aquecidas, infantis, adultas e até semi-olímpicas. Uma, por exemplo, é uma piscina em formato de cascata.

O ambiente ainda possui um parque infantil com tirolesa, quadra de vôlei e campo de futebol, perfeito para aqueles que querem um descanso completo ao lado da família.

Já na área da pesca, há diversos lagos com uma variedade de peixes, podendo pescar animais de até 40 kg. O local ainda possui restaurantes com fogão à lenha.

O clube também conta com um museu e uma fazenda, onde as crianças podem passear de pônei aos domingos. Vale destacar que o ambiente funciona de segunda a domingo. Fechamos somente às quartas-feiras, exceto em feriados e nos meses de janeiro e julho.

Mais informações sobre disponibilidade e valores estão disponíveis no site do estabelecimento.

Veja o vídeo: