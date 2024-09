Dirigível do São Paulo cai em Osasco (SP)

Anna Júlia Steckelberg - 25 de setembro de 2024

(Foto: Reprodução)

BRUNO LUCCA – Um dirigível caiu em Osasco, na Grande São Paulo, no início da tarde desta quarta-feira (25). Ainda não há informações sobre vítimas. O equipamento prestava serviço de publicidade ao São Paulo Futebol Clube.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, três equipes estão no local do acidente, na rua Sarah Veloso, no sul do município.

A Defesa Civil também foi acionada, assim como a Enel, concessionária responsável pela distribuição de energia. O veículo atingiu a rede elétrica.

O dirigível modelo ADS-3-3 (PR-ZAD) é operado pela Airship do Brasil e recebeu o certificado da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) para voar em dezembro de 2023.