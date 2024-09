Hélio da Apae promete Vapt Vupt da Saúde, maior creche do Centro-Oeste e repensar o Politec

Candidato foi o último a participar da sabatina realizada pela Acia, em parceria com o Portal 6

Paulo Roberto Belém - 25 de setembro de 2024

Hélio da Apae, candidato tucano à Prefeitura de Anápolis (Foto: Elvis Diovany)

Destacando a elaboração de um plano de gestão voltado para os próximos 20 anos da cidade, o candidato do PSDB a prefeito de Anápolis, Hélio da Apae, encerrou nesta quarta-feira (25) o ciclo de sabatinas realizadas pela Associação Comercial e Industrial de Anápolis (ACIA) e Fórum Empresarial, em parceria com o Portal 6.

O candidato demandou várias respostas à questão industrial, criticando a proposta do Politec, afirmando que vai repensá-lo, caso eleito. Ele foi endossado pelo candidato a vice, Michel Roriz (Cidadania), que se disse preocupado com uma eventual perda de posições de Anápolis no ranking das cidades mais ricas do estado.

Na área da Educação, o tucano prometeu o que chamou de “a maior creche do Centro-Oeste” para a região do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), dizendo que o défict de vagas é de 7 mil.

O candidato também dedicou várias críticas ao programa de investimentos da atual gestão, sugerindo prejuízo para a cidade por conta do empréstimo realizado para a execução de obras. “Uma obra de ponte estaiada de R$ 125 milhões que ninguém vê”, disparou.

Hélio da Apae frisou que terá diálogo com os governos estadual e federal para concluir obras na cidade, citando o anel viário, plataforma logística e a operacionalização da pista do aeroporto, idealizada para ser um terminal aeroviário de cargas.

Sobre a questão do centro da cidade, disse que quer dar atenção a ruas de lazer, fiação subterrânea, tarifa zero para promover o turismo central, além de implementar circuito cultural, destacando, inclusive, que vai devolver o Palácio da Cultura para os produtores culturais.

O candidato disse que se sentiu à vontade na Acia, por ser ex-membro do colegiado, prometendo a indicação de indicado da associação para o comando de uma eventual Secretaria de Indústria e Comércio.

Já nos agradecimentos finais, ele disse que, por ter conhecido vários modelos de gestão em cidades brasileiras, vai implantar uma Secretaria da Inclusão e um serviço de saúde ágil, o que denominou de “Vapt Vupt da Saúde”, ironizando o “Zap da Saúde” da atual gestão.