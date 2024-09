Onde assistir Coritiba x Goiás pela Série B nesta sexta-feira (27)

Faltando 10 rodadas para fim da competição, equipes brigam para subir de divisão

Augusto Araújo - 25 de setembro de 2024

Coritiba e Goiás jogam pela Série B na sexta-feira (Montagem: JP Pacheco – Coritiba / Rosiron Rodrigues – GEC)

Entrando na reta final do Campeonato Brasileiro Série B, o Goiás vai até o Paraná para enfrentar o Coritiba, pela 29ª rodada da competição.

A bola vai rolar no estádio Couto Pereira, na cidade de Curitiba (PR), a partir das 21h30.

Apenas três pontos separam as duas equipes, que brigam para voltar à Série A, faltando 10 rodadas para o fim do torneio.

Contudo, os donos da casa se encontram em vantagem, na 8ª posição, com 40 pontos, enquanto os visitantes possuem 37 pontos, no 12º lugar.

Na última rodada, o Coxa-Branca conseguiu uma vitória suada diante do Ituano, jogando fora de casa. Matheus Frizzo marcou o único gol da partida.

Já o Esmeraldino foi derrotado no confronto mais recente, diante do Mirassol. Com direito a lei do ex, Léo Gamalho balançou as redes, decretando o triunfo do Leão.

O jogo terá transmissão do canal fechado Sportv e pelo Premiere, pelo sistema de pay-per-view. A plataforma online Globoplay também repercute as emoções do duelo.

Por fim, os fãs podem acompanhar os melhores momentos em tempo real por meio dos sites Placar UOL e Globo Esporte.