Vacinação contra paralisia infantil não será mais feita com “gotinhas”; entenda nova regra

Alteração segue recomendação do Ministério da Saúde para ampliar proteção diante da doença

Augusto Araújo - 25 de setembro de 2024

(Foto: Fernando Frazão / Agência Brasil)

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES) divulgou um informe apontando uma mudança no esquema vacinal contra a poliomielite, também conhecida como paralisia infantil.

Isso porque as doses da vacina oral poliomielite bivalente (VOPb), de gotinha, serão substituídas pela vacina inativada poliomielite (VIP), que é injetável.

Atualmente, o esquema de imunização implica o uso da VIP no 2º, 4º e 6º meses de vida do bebê. Depois, as aplicações de reforço são feitas aos 15 meses (4ª dose) e aos 04 anos (5ª dose), com a VOPb.

No entanto, a partir de 04 de novembro deste ano, a vacina de reforço será apenas aos 15 meses com a vacina injetável. Dessa forma, será interrompido a utilização das gotinhas (4ª e 5 ª dose).

Com isso, deste sábado (28) até o dia 03 de novembro, os postos de saúde deverão devolver as doses da VOPb e os pais devem se atentar para a mudança.

Essa determinação foi feita pelo Ministério da Saúde (MS), após pesquisas indicarem que a vacina oral era menos eficaz e segura do que intramuscular.

Em Goiás, a cobertura vacinal contra a polio feita com o imunizante injetável (VIP)foi de 68,17% em 2023 e chegou a 79,53%, em 2024. A meta preconizada pelo MS é vacinar no mínimo 95% das crianças de 01 a menores de 05 anos de idade contra a poliomielite. Em Goiás, isso equivale a cerca de 426 mil crianças.