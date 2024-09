Casal é preso após invadir casa de vizinhos, pintar suásticas e ameaça-los de morte: “vamos matar vocês, haja o que houver”

Suspeitos ainda teriam pintado frase "eu sou safada" e jogado tinta no carro das vítimas, antes de serem detidos pela Polícia Militar

Augusto Araújo - 27 de setembro de 2024

Suspeitos teriam pintado suásticas e frase ofensiva no muro de vizinhos, em Nerópolis (Foto: Reprodução)

Um casal foi preso em Nerópolis, cidade na região Metropolitana de Goiânia, após invadir e danificar a casa dos vizinhos, agredi-los com uma faca e ainda pintarem suásticas no muro da casa das vítimas.

O caso ocorreu na madrugada desta sexta-feira (27), no Setor Sul do município. Os suspeitos, que moram em uma residência ao lado do local, teriam desligado a luz do domicílio vizinho e arrombado o portão para entrar.

Assim, eles teriam pegado tinta preta e jogado contra o carro das vítimas, antes de utilizar um tijolo para arrebentar a janela do quarto deles.

O morador da residência, de 28 anos, acabou sendo agredido com um golpe de faca na testa, ao colocar a cabeça para fora, querendo entender o que tinha acontecido.

Os supostos autores ainda teriam feito ameaças de morte contra os vizinhos, antes de irem embora da casa deles. Insatisfeitos, eles ainda teriam pintado suásticas e a frase “eu sou safada” no muro do domicílio. O casal ainda teria dito: ‘vamos matar vocês, haja o que houver’.

Diante dos fatos, a Polícia Militar (PM) foi acionada e encontrou os suspeitos na própria casa, apresentando sinais de agressividade.

Com isso, um dos supostos autores, um homem de 33 anos, precisou ser algemado pelos militares, pelo estado de agitação em que se encontrava.

O casal foi levado para a Central de Flagrantes de Anápolis, para que fossem adotadas as devidas medidas legais. Agora, eles devem responder por lesão corporal, ameaça, invasão de domicílio e dano ao patrimônio alheio.