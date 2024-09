Furacão Helene deixa mortos na Flórida e Geórgia, mas perde força

Furacão tocou o solo da Flórida na quinta (26) como uma tempestade de categoria 4 (em uma escala que vai até 5)

Folhapress - 27 de setembro de 2024

(Foto: Reprodução)

Pelo menos três pessoas morreram durante a passagem do furacão Helene na Flórida e Geórgia, na costa sudeste dos Estados Unidos.

Furacão tocou o solo da Flórida na quinta (26) como uma tempestade de categoria 4 (em uma escala que vai até 5). Autoridades alertaram 40 milhões de moradores da Flórida, Geórgia e Alabama sobre a tempestade “com risco de vida”.

Duas pessoas morreram no Condado de Wheeler, na Geórgia, segundo o site CBS News. As circunstâncias não foram divulgadas. Em Tampa, na Flórida, uma pessoa morreu após ser atingida por uma placa de trânsito.

Tempestade foi rebaixada para categoria 2 na manhã de hoje, informou o Centro Nacional de Furacões. Ela perdeu força ao avançar pelo interior da Flórida e agora tem ventos de até 175 km/h.

Furacão deixou casas sem luz e fechou aeroportos. Cerca de 1,2 milhão de moradores da Flórida continuam sem energia na manhã de hoje, segundo monitoramento do PowerOutage. Na Geórgia, são 901 mil moradores no escuro, e 697 mil na Carolina do Sul.

Quase 1.300 voos foram cancelados ontem, segundo o FlightAware. Foram afetados aeroportos da Flórida e Atlanta. A expectativa era de normalizar a operação aérea hoje.