Cerveja ou refrigerante? Saiba qual o pior para a saúde

Mesmo sendo bebidas amplamente aceitas socialmente, tanto a cerveja quanto o refrigerante trazem riscos de maneiras diferentes

Magno Oliver - 28 de setembro de 2024

(Foto: Captura de tela/ YouTube/ Canal Kaw White Distribuidora de Bebidas)

Seja em festa, aniversário, churrasco, refeições ou confraternizações, a cerveja e o refrigerante estão entre as opções mais comuns e consumidas nos lares brasileiros.

Presentes em horários e momentos diferentes na vida das pessoas, essas bebidas possuem restrições e recomendações de consumo que muitos consumidores ignoram.

No entanto, a pergunta que sempre fica é: pelo alto teor calórico entre a cerveja e o refrigerante, qual dessas duas opções faz mais mal à nossa saúde?

Por serem bebidas com ampla aceitação social e grande taxa de consumo, a cerveja e o refrigerante trazem riscos de maneiras diferentes, isso claro quando consumidos em excesso.

A cerveja pode afetar o fígado, o coração, o cérebro e causar câncer. É calórica e contribui para o aumento de peso e outros problemas metabólicos e doenças cardiovasculares.

A OMS não recomenda o consumo de álcool em nível nenhum. Bebidas alcoólicas são substâncias que, quando consumidas regularmente, podem levar à dependência, o que agrava ainda mais seus efeitos negativos sobre o corpo.

Já uma lata de refrigerante (350ml) contém 37g de açúcar, uma quantidade que excede o limite recomendado de 25g diárias. Assim, ele também causa grandes prejuízos.

O refrigerante tem mais açúcar em sua composição que a cerveja (10g/100ml X 4g/100ml), o diferencial é que a cerveja tem álcool.

A bebida gaseificada, especialmente as com alta concentração em açúcar, pode causar picos de glicose no sangue, diabetes e obesidade, além de prejudicar os dentes e aumentar o risco de doenças cardíacas.

Qual deles é o pior para a saúde?

Segundo especialistas, a resposta é: depende! Isso porque os danos que cada um pode causar são diferentes.

Autoridades alertam que o melhor é evitar as duas bebidas e reduzir danos bebendo água, usando copos menores. Outra dica é evitar beber de estômago vazio e moderar nos petiscos gordurosos acompanhados de uma das duas bebidas.

O álcool na cerveja apresenta riscos graves como câncer, problemas de memória, especialmente para quem tem tendência à dependência, enquanto o excesso de açúcar nos refrigerantes é um fator decisivo no desenvolvimento de doenças metabólicas.

De todo modo, médicos explicam que o consumo consciente e moderado é a chave para evitar problemas maiores. O mais indicado nessa dualidade de bebidas é balancear a ingestão delas com uma dieta saudável e a prática regular de exercícios físicos.

