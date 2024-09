“Enquanto Anápolis ficou nesse papo medíocre de que amo Aparecida de Goiânia, lá desenvolveram 9 distritos”, diz Márcio Corrêa

Candidato do PL rebateu frase de Eerizânia Freitas, apontando que ele "ama" município da Região Metropolitana

Augusto Araújo - 29 de setembro de 2024

Márcio Corrêa (PL) durante debates eleitorais. (Foto: José Alvez)

Durante o debate realizado pelo Portal 6, em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Anápolis (Acia) e o Fórum Empresarial de Anápolis, Márcio Corrêa (PL) rebateu acusações de que não estaria verdadeiramente focado em Anápolis e que estaria mais interessado em Aparecida de Goiânia.

Enquanto debatia com o candidato Hélio da Apae (PSDB) sobre a geração de empregos no município, Márcio destacou que a cidade não conseguiu desenvolver um novo polo industrial nos últimos 16 anos, devido a uma falta de pensamento empreendedor e dependência de aportes dos governos Estadual e o Federal.

“Enquanto Anápolis ficou nesse papo medíocre de que amo Aparecida de Goiânia, [lá] desenvolveu 09 distritos industriais e o último com 500 cartas de intenções de indústrias. Isso é revoltante”, destacou.

Vale lembrar que, a “acusação” de que o candidato do PL “ama” Aparecida veio de uma fala de Eerizânia Freitas (UB), na qual a mesma também acusou Márcio de ser um “bolsonarista fake”.

