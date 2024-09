Questionado por Hélio da Apae, Gomide promete completar o mandato caso seja eleito

Segundo tucano, questão surgiu ao ser perguntado pelos eleitores na rua

Pedro Hara - 29 de setembro de 2024

Antônio Gomide, candidato do PT à Prefeitura de Anápolis. (Foto: José Alvez)

Ao ser questionado por Hélio da Apae (PSDB) se deixaria o mandato pela metade ou o completaria caso fosse eleito prefeito, Antônio Gomide (PT) prometeu ficar os quatro anos no Centro Administrativo.

“Vou ficar os quatro anos para a sua alegria. Estarei os quatro anos, vamos trabalhar juntos, preciso de você para a gente pensar essa cidade. Você é uma pessoa que tem história na cidade”, disse Gomide, fazendo um convite para Hélio.

Após a resposta do deputado estadual, o candidato do PSDB relembrou as vezes em que o candidato deixou as legislaturas na metade e afirmou que o questionamento surge pelo sentimento dos eleitores nas ruas de Anápolis, que a população está preocupada com um possível abandono.

