Saúde, vagas em creches e segurança pública são foco de candidatos em Anápolis durante considerações finais

Postulantes à Prefeitura utilizaram último bloco do debate para reforçar propostas à população

Augusto Araújo - 29 de setembro de 2024

Candidatos participaram do debate eleitoral promovido pelo Portal 6. (Foto: José Alvez)

No quinto e último bloco do debate eleitoral promovido pelo Portal 6 em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Anápolis (Acia) e o Fórum Empresarial de Anápolis, os candidatos à Prefeitura utilizaram as considerações finais para reforçar as próprias propostas para a população, caso sejam eleitos.

Márcio Corrêa (PL) disse que vai investir na construção de casas populares, na criação de creches e que busca zerar a fila de exames e cirurgias no município.

O candidato Hélio da Apae (PSDB) destacou que lutará por pontos como o bem-estar dos servidores públicos de Anápolis, a implantação do Vapt- Vupt da Saúde na cidade e a criação de uma creche 24h para a população necessitada.

Já José de Lima (MDB) apontou que vai zelar pela proteção das mulheres, distribuição de cestas básicas, além da construção de hospitais e outras ações para buscar resolver os problemas relacionados à saúde pública em Anápolis.

Antônio Gomide (PT), por sua vez, ressaltou a própria experiência como gestor e pediu para que a cidade valorizasse o diálogo e disse que o município não pode entrar em uma aventura.

Por fim, Eerizania Freitas (UB) destacou a vontade de tornar Anápolis em uma cidade referência para o país, além de trabalhar pela melhoria nas áreas de saúde e segurança pública.