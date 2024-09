Se você tem essa moeda rara guardada na carteira, saiba que pode receber até R$ 1.200

Item chegou ao patamar de raridade de colecionador e sua recompensa no mundo de coleções pode chegar a quase um salário mínimo no mercado

Magno Oliver - 29 de setembro de 2024

(Foto: Captura de tela/ YouTube/ Canal Numismática Cultural)

Em tempos de PIX, pagamentos por aproximação, cartões de crédito e afins, ter uma moeda guardada no bolso é algo extremamente raro e difícil de se ver.

No entanto, se você é uma daquelas pessoas que guardam moedas e tem alguma com fabricação antiga, saiba que pode conseguir uma grana.

No universo numismático, essas raridades diferenciadas e valiosas chegam a atingir valores impressionantes pagos pelos colecionadores.

A linhagem de R$ 1,00 feita de aço revestida de bronze, por exemplo, tem um passado que remonta aos primórdios da cunhagem de moedas raríssimas. E o que a torna mais rara, é que essa fabricação saiu com poucas unidades.

O canal no YouTube @numismaticacultural publicou um modelo que está com certa dificuldade de ser encontrado no mercado de coleções de moedas.

Datada de 1998 e com encerramento em 2002, a produção tomou um alto valor de comercialização no ambiente dos colecionadores, sendo avaliada em mais de R$ 1.200.

Existem hoje, segundo o catálogo de moedas, milhões de unidades dos exemplares. O item apresenta na sua estrutura e também nas laterais uma área de bordas desiguais, um lado mais fino, enquanto o outro é um pouco mais grosso que as cunhagens comuns.

Além disso, o alto valor dela se dá por conta de um erro chamado “reverso invertido 180º”, que é quando a imagem do reverso está de cabeça para baixo em relação ao anverso.

Para ter boa avaliação, é preciso observar critérios que as casas de coleção levam em consideração em seus catálogos especializados.

O canal indica para que, caso você tenha algum desses modelos descritos, procure os canais de colecionadores de moedas no Facebook e anuncie que está com um exemplar para venda.

Por fim, se você é portador de um modelo como este, deve procurar o pessoal da @numismáticacultural no YouTube.

Atenção leitores e leitoras:

O Portal 6 não faz nenhum tipo de bonificação por estes artefatos, somente os perfis oficiais de coleção raras. Nosso compromisso é com a difusão de informações.

Assim, confira o vídeo completo e surpreenda-se muito:

