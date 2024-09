Veja as cidades que mais choveram em Goiás após seca histórica de 150 dias

Preciptações também foram acompanhadas por ventania, raios e até mesmo granizo em alguns municípios

Davi Galvão - 29 de setembro de 2024

Chuva também foi acompanhada por granizo. (Foto: Arquivo pessoal/Stéfany Fonseca)

Após uma seca de mais de 150 dias, diversas cidades goianas finalmente receberam um pouco de chuva neste sábado (28).

A capital, por exemplo, estava sem precipitações há 156 dias, com a última estiagem registrada de tamanha magnitude tendo ocorrido apenas em 1961.

As chuvas, que começaram a cair principalmente ao final da tarde, foram registradas em imagens por diversas regiões de Goiás, que também experienciaram ventania e raios.

Dentre os municípios que receberam precipitações, destacam-se, além da capital, Trindade, com 49,2 mm; Bela Vista, com 24,8 mm; Morrinhos, com 20mm e Anápolis, com 18,8 mm.

Inclusive, em Morrinhos, na região Sul do estado, as chuvas foram acompanhadas até mesmo de granizo.

Apesar da trégua na estiagem, a previsão é de que, ao menos pelos próximos dias, os goianos voltem a lidar com ondas de calor, que devem passar de 40ºC na sexta (04) e no sábado (05).