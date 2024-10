Atlas Intel/ Portal 6: Leandro Vilela vence Alcides e Panda nos cenários de 2º turno

Mais de 1.200 eleitores de Aparecida de Goiânia foram ouvidos entre os dias 24 e 29 de setembro

Caio Henrique - 30 de setembro de 2024

Candidatos à Prefeitura de Aparecida de Goiânia. (Foto: Edição/ Portal 6)

A terceira rodada da Atlas Intel/Portal 6, com as intenções de voto para a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, mostrou que Leandro Vilela (MDB) vence tanto o Professor Alcides (PL) quanto Willian Panda (PSB), em um possível segundo turno.

No cenário que o candidato do MDB enfrenta o adversário do PSB, 53% dos aparecidenses ouvidos pela pesquisa afirmaram votar no candidato Vilela, enquanto 20% disseram votar no Panda.

Houve ainda um percentual de 13% que disse não saber e 15% manifestaram o interesse em anular o voto caso esta fosse a realidade do segundo turno na cidade.

Já em um duelo entre Alcides e Panda, 43% das pessoas afirmaram que votariam no primeiro. Panda teve 31% das intenções de voto e 12% do eleitorado não soube dizer. Os outros 14% ficaram por conta dos aparecidenses que disseram votar em branco.

Caso haja um segundo turno entre Vilela e Alcides, a pesquisa apontou que 50% das pessoas preferem o candidato do MDB. Um total de 36% disse votar em Alcides e 7% não soube dizer – mesmo índice daqueles que manifestaram interesse em anular.

Metodologia

A pesquisa Atlas Intel/Portal 6 entrevistou 1.202 eleitores de Aparecida de Goiânia, entre os dias 24 e 29 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o grau de confiança é de 95%.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número GO-02163/2024.