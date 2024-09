Nando Reis anuncia turnê especial em Goiânia; saiba mais

Espetáculo deve apresentar combinações de rock, soul, R&B e samba, presentes no novo álbum do artista

Thiago Alonso - 30 de setembro de 2024

Nando Reis. (Foto: Reprodução/Instagram)

Dono de grandes sucessos como “All Star” e “Relicário”, Nando Reis anunciou novas datas da turnê “Uma Estrela Misteriosa”, que acompanha o lançamento de um álbum quádruplo.

Com um repertória de 26 músicas inéditas e quatro regravações, o artista deverá passar por Goiânia com o novo espetáculo no dia 15 de dezembro.

O local escolhido para realizar a apresentação foi o Centro de Convenções da PUC Goiás, localizado no Jardim Mariliza, região Leste da capital.

Os ingressos já estão disponíveis e podem ser adquiridos por meio do site Ícones. Também é possível comprar presencialmente, na loja Imports Carros de Luxo, no Setor Marista.

Turnê “Uma Estrela Misteriosa”

Com uma duração aproximada de 01h50 de show, a turnê “Uma Estrela Misteriosa” deve passar por diversos gêneros musicais, oferecendo uma “experiência única” para os fãs de Nando Reis.

O repertório deve apresentar combinações de rock, soul, R&B, samba e música clássica, presentes no novo álbum do artista.

A abertura dos portões ocorrerá às 19h, enquanto a previsão é que apresentação se inicie às 20h30.