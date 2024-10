Onda Vilela faz Professor Alcides perder votos em vários segmentos, mostra Atlas Intel/Portal 6

Pesquisa aponta "derretimento" de candidato do PL em diversos grupos demográficos em Aparecida de Goiânia

Augusto Araújo - 30 de setembro de 2024

Leandro Vilela (MDB) e Professor Alcides (PL) travam disputa pela Prefeitura de Aparecida de Goiânia. (Foto: Divulgação)

Na reta final das eleições de 2024, a terceira rodada da pesquisa Atlas Intel/Portal 6 para a Prefeitura de Aparecida de Goiânia mostra que a “onda Vilela” tem virado a maré na cidade, visto que Professor Alcides (PL) tem perdido cada vez mais votos em vários segmentos.

Conforme o levantamento divulgado nesta segunda-feira (30), Leandro Vilela (MDB) se descolou do adversário e se encontra com 45,3% das intenções de voto no primeiro turno.

Alcides, por sua vez, caiu para 35,2%, 1,5 pontos percentuais desde a última etapa da pesquisa. Vale destacar que, na primeira Atlas Intel/Portal 6, ele liderava com 42,8%.

Isso se explica pelo “derretimento” do candidato do PL em diversos grupos demográficos destacados pelo levantamento.

Os maiores destaques são entre o público masculino (queda de 42 para 37,2%), o católico (33,2% para 25,1%), de 35-44 anos (56,1% para 36,5%), com nível fundamental de ensino (45,2% para 30%) e de renda familiar entre R$ 3 mil e R$ 5 mil (45,4% para 37,3%).

Contudo, Alcides também apresentou crescimento em alguns setores. Isso se demonstra especialmente entre os evangélicos (42,3% para 48,1%), de nível médio de ensino (32,2% para 40,7%), beneficiários do Bolsa Família (32,8% para 42,2%) e de renda acima de R$ 10 mil (33% para 38,1%).

Liderança nas intenções

Vale destacar que, apesar das oscilações negativas e positivas, o candidato do PL ainda trava uma batalha com Vilela pelos votos da população, liderando em alguns setores.

Com 48,1% dos evangélicos, Alcides supera por pouco o emedebista (44,7%). Entre os eleitores de nível superior, a diferença é ainda menor (30,4% contra 27,4%). Por fim, entre os de renda acima de R$ 10 mil, a diferença é de 8,5 pontos percentuais (38,1% contra 29,6%).

No entanto, mesmo com o crescimento entre os beneficiários do Bolsa Família, Leandro Vilela se mantém na liderança, com 48% dos votos.

Em todos os demais setores, a liderança é do candidato do MDB.

Metodologia

A pesquisa Atlas Intel/Portal 6 entrevistou 1.202 eleitores de Aparecida de Goiânia, entre os dias 24 e 29 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o grau de confiança é de 95%.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número GO-02163/2024.