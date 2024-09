Propositivo: bom nível de propostas dá o tom do debate realizado pelo Portal 6, Acia e Fórum Empresarial

Ideias foram apresentados para o eleitor e troca de farpas ficaram em segundo plano

Karina Ribeiro - 30 de setembro de 2024

Da esquerda para direita, Antônio Gomide, Hélio da Apae, Eerizania Freitas, José de Lima e Márcio Corrêa. (Foto: José Alvez)

O debate realizado pelo Portal 6, Associação Comercial e Industrial de Anápolis (Acia) e Fórum Empresarial na noite deste domingo (29) foi propositivo. Embora farpas tenham sido trocadas entre alguns dos cinco candidatos, sobretudo em relação à polarização de direita e esquerda, houve o seguimento das regras e apresentadas propostas que podem ajudar o eleitor no momento em que for às urnas no próximo dia 06.

Temas como Saúde, Mobilidade, Habitação foram as que mais se destacaram ao longo das 2h em que os postulantes ao Executivo se debruçaram para apresentar as ideias.

Considerada uma das maiores agonias dos habitantes de Anápolis, a Saúde ganhou um holofote especial. De Vapt Vupt da Saúde – onde tudo seria resolvido em um só lugar – até Unidades de Saúde 24h, passando por melhorias que poderão ser realizadas com diálogo entre os governos federal e estadual, estiveram entre as propostas de Hélio da Apae (PSDB), Eerizania Freitas (UB) e Antônio Gomide (PT), respectivamente.

José de Lima (PMB) diz que irá construir mais hospitais e Márcio Corrêa colocou o tema como prioridade 1, 2 e 3 de plano de governo. Para tanto, pretende otimizar a rede municipal de saúde – zerando filas de exames, consultas e cirurgias – além da construção de um hospital geral.

Outro assunto amplamente falado foi Habitação. Nesse quesito, o Minha Casa Minha Vida foi referenciado pela necessidade de retomada. Outra ideia foi a construção de 10 mil moradias sendo a infraestrutura subsidiada pela prefeitura.

Nesse ponto, Eerizania diz que irá buscar renovar a frota de ônibus – com veículos mais tecnológicos e modernos. Já Gomide relembrou que o Plano de Mobilidade feito enquanto foi gestor da cidade ficou engavetado e, por isso, terá que ser reavaliado.

Motivos

A experiência em gestão – nos setores público ou privado – foi ponto em comum entre os cinco candidatos à Prefeitura de Anápolis para se colocarem à disposição do eleitorado.

Antônio Gomide salientou as duas vezes em que sentou na cadeira de chefe do Executiva. Eerizania Freitas reforçou que há mais de 20 anos é servidora pública, passando por cinco gestões, além de ter sido secretária em duas pastas – Educação e Integração Social.

Hélio da Apae carrega a experiência da gestão da instituição que dá nome a alcunha que vai para as urnas.

José de Lima, por sua vez, defende que é empresário reconhecido, experimentado e de segmentos diversificados na cidade.

Por fim, Márcio Corrêa, diz que tem empreendimentos em 14 municípios espalhados no estado e que prosperou com gestão dinâmica.

Farpas

Embora a polarização tenha aparecido com menor frequência que em debates realizados por outros veículos, houve alfinetadas ao longo dos blocos de perguntas e respostas destinadas aos candidatos.

Os protagonistas foram Antônio Gomide, Eerizania Freitas e Márcio Corrêa. O primeiro sofreu com perguntas sobre se irá finalizar os mandato– em referência ao segundo, quando não concluiu. Além disso, por diversas vezes, o nome dele foi substituído por ‘candidato do PT’.

Márcio Corrêa foi chamado de Bolsonarista Fake – em referência a ser do grupo em que se juntou para eleger o presidente Lula – já que o MDB era a sigla por ele defendida anteriormente.

Eerizania Freitas encabeçou as duas trocas de farpas e disse ainda que estava se sentindo escamoteada – se referindo que os demais candidatos não tinham coragem de debater frontalmente com ela.